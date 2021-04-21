رئيس ريال مدريد يعلق على الانسحابات من دوري السوبر

المستقلة/- أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أنه لا يشعر بالقلق من أنباء انسحاب بعض الأندية من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات لصحيفة ليكيب “خروج الأندية من بطولة السوبر الأوروبي؟ لست قلقا، لم يتعرض أي ناد لضغوط، الوضع جاد للغاية، الجميع يريد التوصل لحل”.

وأضاف “نحتاج لدعوة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في الوقت المناسب، متأكد أنهما سينضمان إلينا في النهاية، لكننا لم نتحدث معهما بعد”.

وتابع “نحن لسنا ضد كرة القدم، بل نريد إنقاذها، وإذا لم نفعل شيئا، سنموت جميعا بحلول عام 2024”.

وأردف “ريال مدريد يتحمل المسؤولية التاريخية لتغيير واقع كرة القدم التي تموت ببطء، الوباء يدمرنا جميعا، هدفنا إنقاذ كرة القدم”.

وأتم “حين يكون لديك المال، يمكنك إظهار التضامن مع الجميع، لكن اليويفا مع احتكاره، لا يريد تغيير أي شيء، لأنه يتمتع بامتيازاته وكرة القدم ستموت تدريجيا، معنا الأندية الصغيرة ستحصل على أموال أكبر”.

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