رئيس جنوب السودان يعتمد تعيين قائدا جديدا للجيش‎ فى البلاد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، اليوم الأحد، إن الرئيس سلفا كير، عين الجنرال سانتينو دينق وول، قائدًا جديدا للجيش في إطار تغييرات أوسع نطاقًا، في تشكيل الحكومة في البلاد.

وأضاف المتحدث لرويترز، أن التغيرات شملت -أيضًا- منصبي المدير العام للأجهزة الأمنية، ونائب وزير الدفاع.

ولا يزال العنف مستعرًا في مناطق شاسعة بجنوب السودان، بعد عام من توقيع اتفاق للسلام لإنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في 2013، وذلك وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، عن الأمم المتحدة.

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