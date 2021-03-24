رئيس الوقف السني يفتتح المقبرة الملكية بعد الانتهاء من اعمال الصيانة

المستقلة /- افتتح ديوان الوقف السني في وقت متاخر من مساء امس الثلاثاء المقبرة الملكية في بغداد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والتاهيل.

وقال الديوان في بيان تلقت المستقلة نسخة منة ” ان رئيس ديوان الوقف السني سعد حميد كمبش، وأمين بغداد علاء معن، يرافقهما مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، تفقدوا المقبرة الملكية في بغداد للوقوف على آخر ما تم إنجازه من عمليات الترميم والتأهيل.

واشاد كمبش قبيل إعادة افتتاح المقبرة بالتعاون الحكومي المشترك للمحافظة على المعالم والصروح ذات الطابع التاريخي والثقافي والمجتمعي، مبينا ان التراث الشعبي هو وسيلة رائعة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الناس بمختلف مكوناتهم وطوائفهم.

يذكر ان المقبرة الملكية( الضريح الملكي)، أنشئت عام ١٩٣٤م، وضمت رفات العائلة المالكة مع أول وزيري دفاع ومالية في الحكومة العراقية لعام ١٩٢١، والتي بنيت بأسلوب العمارة الإسلامية وبفن معماري مميز.

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