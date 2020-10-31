رئيس الوزراء المصري يزور العراق للتوقيع على 13 اتفاقية

المستقلة /- يبدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى بغداد على رأس وفد وزاري كبير ليرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية-المصرية للتعاون المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصاد حكومية عراقية أن “رئيس الوزراء المصري سيجري سلسلة لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كما سيرأس وفد بلاده إلى اجتماعات اللجنة العليا للتعاون المشترك على مستوى رئيسي وزراء العراق ومصر”.

وبحسب المصادر فان الزيارة ستسفر عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

وكان وفد من الخبراء في كلا البلدين قد أنهى أمس سلسلة اجتماعات للتهيئة لعقد اجتماعات اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة وإبرام سلسلة اتفاقيات وَمذكرات تفاهم بين البلدين.