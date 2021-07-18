رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو المجتمع الدولى لتدخل عاجل لوقف الإنتهاكات بالأقصى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى اليوم “انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى”.

ودعا اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، “لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967”.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من “التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم”.

واقتحم مئات المتطرفين اليهود، باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، بحماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”

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