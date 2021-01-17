رئيس الوزراء السوري يعلن اعتراض 7 ناقلات نفط واستهداف اثنتين في البحر الأحمر

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المستقلة/-أحمد عبدالله/قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن سبع ناقلات نفط كانت متجهة إلى سوريا تم اعتراضها، وأن اثنتين منها تم “استهدافها” في البحر الأحمر

وأضاف عرنوس أمام مجلس الشعب السوري (البرلمان) أن استهداف ناقلتين في البحر الأحمر أدى إلى “تأخر وصولهما لأكثر من شهر ونجم عنه توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج وحدوث نقص في كميات المشتقات النفطية المطلوبة لسد حاجات البلاد من مادتي البنزين والمازوت”. حسب ما نقلت صحيفة الوطن عن العرض الذي قدمه عرنوس أمام المجلس عن أداء حكومته.

ولم يحدد عرنوس الجهة التي استهدفت النواقل.

يذكر أن عددا من الصفحات ووسائل الإعلام تداولت في أكتوبر الماضي خبرا نشره موقع إعلامي سوري متخصص بالاقتصاد، قال فيه إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط في البحر المتوسط كانت متجهة إلى سوريا، ونسب الخبر إلى “مصدر في وزارة النفط السورية”.

وأثار الخبر في حينه ردود أفعال عدة كان معظمها يشكك في صدقيته، قبل ان يقوم الموقع بحذف الخبر، ودون أن يصدر عن وزارة النفط أي تعليق على الخبر.

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