رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر خلال ساعات 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاربعاء، توجه رئيس المجلس محمد المفتي إلى مصر خلال ساعات قليلة.

وقال المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن رئيس المجلس يستعد للتوجه إلى جمهورية مصر في الساعاشت القليلة القادمة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ثاني زيارة رسمية خارجية له.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الحثيثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للعمل في خطوط متوازية لترتيب الملفات الداخلية والخارجية للبلاد.

وتأتي هذه الزيارة عقب عودته من العاصمة الفرنسية باريس بساعات قليلة.

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