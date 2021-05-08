رئيس الكونغو يزور السودان اليوم لبحث أزمة سد النهضة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ يبدأ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، اليوم السبت، زيارة إلى السودان لبحث أزمة سد النهضة، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى.

وأكد مصدر في مجلس السيادة السوداني، أن “رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، يزور الخرطوم اليوم السبت“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد أعلنت مؤخرا أن “شيسيكيدي أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا تشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة”.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة، حيث رفضت أثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات برئاسة كلا من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

وبدأت أثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات ضمت مصر وأثيوبيا والسودان دون جدوى.

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