رئيس الحكومة الليبية يرفض دعوة رئيس المجلس الرئاسي للتشاور حول تسمية وزير الدفاع

المستقلة/-أحمد عبدالله/رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الدعوة التي وجهها له رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور اجتماع تشاوري يوم الأحد للتشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع.

وأرسل الدبيبة خطابا إلى المنفي، من خلال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، جاء فيه: “السيد رئيس المجلس الرئاسي.. بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة اجتماع) بتاريخ 28/6/2021 بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد الموافق 4/7/2021، لأجل التشاور بشأن تسمية وزير الدفاع وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك، فإننا نرفق لكم الباب الخامس بالسلطة التنفيذية الموحدة الواردة بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، للتشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع، لافتًا إلى أنه في حالة تغيب الدبيبة سيسمي المجلس منفردا وزير الدفاع ويعرضه على البرلمان للتصويت عليه.

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف مارس الماضي، وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأحد الماضي، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.