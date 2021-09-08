رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم : الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية

المستقلة/- علق رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم شهاب الدين عزيزي، حول فوز المنتخب الإيراني على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال عزيزي في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنّ “الفوز على العراق كان هبة من الله للأمة الإيرانية”.

وأضاف، “لقد رأينا يد الدعم الإلهي والإرشاد والرحمة، في نظام الوجود والإيمان والثقة بالله فإن الجهد والاجتهاد والعمل الجاد والتخطيط وما إلى ذلك تكون مثمرة دائمًا”.

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