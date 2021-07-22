رئيسة مجلس النواب الأمريكي تستقبل ملك الأردن وولي عهده في الكابيتول “فيديو”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين، في مبنى الكابيتول في واشنطن.

واستقبلت بيلوسي العاهل الأردني ونجله، في مبنى الكابيتول بواشنطن، حيث يعقد الملك عدة لقاءات في المجلس، بينها لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، ومع زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفين ماكارثي

ونشرت بيلوسي على حسابها في موقع “تويتر” فيديو لاستقبال العاهل الأردني، وعلقت عليه بالقول: “انضموا إليّ على الهواء مباشرة مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قبيل اجتماع قيادة الحزبين”.

وكان العاهل الأردني الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم الإثنين، قد التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس بوقت سابق.

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