ذي قار ترفض تنصيب عبدالغني الأسد محافظ لها

Iraqi protesters are pictured next to burning tyres during clashes with police during anti-government demonstrations in the city of Nasiriyah in the Dhi Qar province in southern Iraq on January 10, 2021. - A policeman was killed today in Iraq, the army said, as security forces fired to disperse a third consecutive day of protests in the city of Nasiriyah, according to medics. (Photo by Asaad NIAZI / AFP)

المستقلة /- رفص متظاهرو ثوار ساحة الحبوبي تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لذي قار بعد ساعات قليلة على تكيفه، مطالبين بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم لإنهاء الخلافات.

وقال بيان المتظاهرين، إنه “بعد الأحداث الدامية والمؤسفة التي شهدت محافظة ذي قار وراح ضحيتها ما يقارب ( 8) قتلى وأكثر من ( 150) جريح في مجزرة أخرى لتضاف للمجازر أحزاب السلطة وقواتها القمعية”.

وأضاف أنه “ما زال أحرار الناصرية وثوارها الشرفاء يواصلون احتجاجهم السلمي، رغم ما تشهد المحافظة من القتل والقمع والعنف للمطالبة بإقالة المحافظ الفاسد “ناظم الوائلي” ونوابه ومستشاريه وقائد الشرطة الذي ارتكب المجزرة هذا وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكد البيان أن استقرار المحافظة وإعادة الأمن لها لا يمكن ان يتحقق إلا بإقالة الفاسدين فيها وتحقيق المطالب جميعها وفي الوقت نفسه نرفض رفضا قاطعا تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لها ولو للساعة واحدة ويجب إبعاد المحافظة عن المماطلة والتسويف اختيار محافظا من أبناء المدينة يتمتع بكفاءة ونزاهة ووطنية واستقلالية.

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