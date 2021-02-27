ذي قار ترفض تنصيب عبدالغني الأسد محافظ لها

المستقلة /- رفص متظاهرو ثوار ساحة الحبوبي تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لذي قار بعد ساعات قليلة على تكيفه، مطالبين بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم لإنهاء الخلافات.

وقال بيان المتظاهرين، إنه “بعد الأحداث الدامية والمؤسفة التي شهدت محافظة ذي قار وراح ضحيتها ما يقارب ( 8) قتلى وأكثر من ( 150) جريح في مجزرة أخرى لتضاف للمجازر أحزاب السلطة وقواتها القمعية”.

وأضاف أنه “ما زال أحرار الناصرية وثوارها الشرفاء يواصلون احتجاجهم السلمي، رغم ما تشهد المحافظة من القتل والقمع والعنف للمطالبة بإقالة المحافظ الفاسد “ناظم الوائلي” ونوابه ومستشاريه وقائد الشرطة الذي ارتكب المجزرة هذا وتقديم المجرمين للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.

وأكد البيان أن استقرار المحافظة وإعادة الأمن لها لا يمكن ان يتحقق إلا بإقالة الفاسدين فيها وتحقيق المطالب جميعها وفي الوقت نفسه نرفض رفضا قاطعا تنصيب عبد الغني الاسدي محافظاً لها ولو للساعة واحدة ويجب إبعاد المحافظة عن المماطلة والتسويف اختيار محافظا من أبناء المدينة يتمتع بكفاءة ونزاهة ووطنية واستقلالية.