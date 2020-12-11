ذكرى اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

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المستقلة … يصادف اليوم الجمعة الحادث عشر من ديسمبر / كانون الاول اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي بعد مسيرة خافلة بالانجازات.

حيث لعب الملاكم في عام 1981 اخر مباراياته ليعلن بعدهغ اعتزاله اللعب بشكل كامل.

ولد باسم (كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور) (بالإنجليزية: Cassius Marcellus Clay Jr)‏ في 17 يناير 1942 في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

فاز كلاي ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاماً في 1964 و1974 و1978، وفي عام 1999 توج بلقب “رياضي القرن”، وهي جائزة مقدمة من مجلة “سبورتس ايلاستريتد”، كما حصل على نفس اللقب بعد استفتاء أقامته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية بعدما حصل على 71.2% من الأصوات متفوقاً على العديد من الرياضين ومنهم دييغو مارادونا.

اعتنق الإسلام في عام 1964م وغير اسمه إلى محمد علي دون اسمه الأخير -كلاي-.

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