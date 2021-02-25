دييجو كوستا يتخذ قراره بخصوص اللعب في الدوري السعودي

المستقلة/- اتخذ المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا قراره النهائي بشأن الموافقة على اللعب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ولا ينتمي دييجو كوستا حاليا إلى أي ناد، عقب فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد خروجه من حسابات دييجو سيميوني.

وتلقى دييجو كوستا عرضا من نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوف “العالمي” خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي النصر السعودي قدم عرضا مغريا إلى دييجو كوستا من أجل التعاقد معه ودعم خط هجومه في الموسم المقبل.

ولكن الصحيفة ذاتها أكدت أن دييجو كوستا قرر رفض العرض المقدم من النصر السعودي مهما كانت الإغراءات المادية لعدم رغبته في اللعب بالشرق الأوسط.

ويرغب المهاجم الإسباني صاحب الـ33 عاما في الاستمرار داخل الملاعب الأوروبية خلال المواسم المقبلة، إذ ينتظر عرضا من ناد أوروبي للموافقة عليه.

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