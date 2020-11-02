ديوان الوقف السني يستنكر الرسوم الفرنسية المسيئة للنبي محمد

المستقلة/- اعتبر رئيس ديوان الوقف السني في العراق، سعد كمبش، اليوم الاثنين، الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد “تعد واضح من فرنسا”، فيما دعا إلى الاقتداء برسول المسلمين.

وقال كمبش خلال حفل مركزي اقامته مديرية أوقاف ديالى بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إن “هذه المناسبة تبقى هي من أزكى المناسبات وأعطرها، فعلينا الاقتداء بالرسول الأعظم، خير قائد ومعلم”.

وأضاف، أن “هذه الرسوم المسيئة هجمة وإساءة تعرض لها خير البشرية ومعلم الإنسانية محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وسلم”.

ووصف رئيس ديوان الوقف السني الرسوم بـ”المسيئة” وعدها “تعديا واضحا من فرنسا على نبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، والعقيدة الإسلامية”.(النهاية)

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