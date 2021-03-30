ديزر تعلن عن خدمة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

المستقلة/- منى شعلان/ أطلقت منصة ديزر خدمة لجميع دول العالم والدول العربية من خلال طرح 70 مليون أغنية بجودة “Hi-Fi” كما لو كان المستمع في استديو التسجيل مع مطربه المفضل، عبر جميع الأجهزة الذكية بما في ذلك تطبيق جهاز الكمبيوتر، ومُشغّل الويب، ونظام iOS، ونظام Android، وXbox.

وتتيح المنصة قناة مخصصة تتضمن قوائم تشغيل وتوصيات حصرية من التطبيق تحدث بشكل أسبوعى، للمساعدة على الاستفادة القصوى من الاشتراك الخاص بـ HiFi.

وقال ألكسندر هولاند، الرئيس التنفيذى للمحتوى والتخطيط في ديزر: “ندرك جيدا أن عشاق الموسيقى يحبون الاندماج أكثر في موسيقاهم المفضلة، ولهذا السبب جمعنا أكثر من 500 من أفضل الألبومات في قائمة HiFi لمستمعينا على المنصة، والآن أصبح من الأسهل من أي وقت مضى أن تستمع بقائمتك المفضلة لديك بالطريقة التي تحب أن تسمع بها الموسيقى”.

 

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