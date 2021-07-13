“ديزر” تبدأ تشغيل الموسيقى على “جوجل”.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أتاحت منصة ديزر خدمات بث الموسيقى العالمية اليوم القدرة على تشغيل الأغاني والموسيقى على Google Home ومكبرات الصوت الذكية وشاشات العرض من Nest؛ فبدءًا من اليوم، أتاحت المنصة للمستخدمين استخدام مكبرات الصوت والشاشات الذكية لمساعد Google لتشغيل موسيقاهم.

وبعد وضع Deezer كخدمة الموسيقى الافتراضية في تطبيق Google Home؛ يستطيع المستخدم بدء جلسة الموسيقى الخاصة به بعبارة بسيطة “Hey Google ، ثم يقم بتشغيل الموسيقى الخاصة به” ويستمتع بالأغاني.

من جهته يقول نيكولاس بينتو ، مدير حلول الشراكة في ديزر: “نريد من الجميع تشغيل موسيقاهم المفضلة في المنزل ، حتى لو لم يكونوا مشتركين ويدفعون رسومًا؛ لذا، سواء كنت تحب الموسيقى الهادئة أو التمرن على أحدث قوائم تشغيل اللياقة البدنية، ما عليك سوى مطالبة Google Assistant بتشغيل الموسيقى من ديزر “.

وأضاف:” يمكنك الحصول على Deezer Free على مكبرات الصوت والشاشات الذكية من Google Assistant ابتداءً من اليوم حيث يمكن للمستخدمين المقيمين في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاستفادة من هذه الميزة من الآن.