“ديزر” تبدأ تشغيل الموسيقى على “جوجل”.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ أتاحت منصة ديزر خدمات بث الموسيقى العالمية اليوم القدرة على تشغيل الأغاني والموسيقى على Google Home ومكبرات الصوت الذكية وشاشات العرض من Nest؛ فبدءًا من اليوم، أتاحت المنصة للمستخدمين استخدام مكبرات الصوت والشاشات الذكية لمساعد Google لتشغيل موسيقاهم.

وبعد وضع Deezer كخدمة الموسيقى الافتراضية في تطبيق Google Home؛ يستطيع المستخدم بدء جلسة الموسيقى الخاصة به بعبارة بسيطة “Hey Google ، ثم يقم بتشغيل الموسيقى الخاصة به” ويستمتع بالأغاني.

من جهته يقول نيكولاس بينتو ، مدير حلول الشراكة في ديزر: “نريد من الجميع تشغيل موسيقاهم المفضلة في المنزل ، حتى لو لم يكونوا مشتركين ويدفعون رسومًا؛ لذا، سواء كنت تحب الموسيقى الهادئة أو التمرن على أحدث قوائم تشغيل اللياقة البدنية، ما عليك سوى مطالبة Google Assistant بتشغيل الموسيقى من ديزر “.

وأضاف:” يمكنك الحصول على Deezer Free على مكبرات الصوت والشاشات الذكية من Google Assistant ابتداءً من اليوم حيث يمكن للمستخدمين المقيمين في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاستفادة من هذه الميزة من الآن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

“ديزر” تبدأ تشغيل الموسيقى على “جوجل”.. تفاصيل

اخبار العراق

النصر يدعو إلى تشكيل خلية أزمة لمعالجة أسباب وتداعيات ما حدث في الناصرية

اخبار العراق

التحالف الدولي يعزي ذوي ضحايا مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

مهددة بإجراءات برلمانية.. الصحة النيابية تمهل الحكومة 3 ايام لاعلان نتائج التحقيق بشأن حريق الناصرية

اخبار العراق

مجلس النواب يخصص جلسة اليوم لمناقشة الاوضاع بعد حريق الناصرية

اخبار العراق

الجميلي : كلام الحلبوسي حول تخفيض البطاقة التموينية غير صحيح إن لم يكن كذباً

اخبار العراق

الجميلي : كلام الحلبوسي حول تخفيض البطاقة التموينية غير صحيح إن لم يكن كذباً

اخر الاخبار

إرتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين بالناصرية إلى 64 شهيدا و 50 جريحا

اخر الاخبار

أسعار ومواصفات نيسان سنترا الشكل الجديد 2021

اخر الاخبار

بعد 15 عاما.. شاهد “حزب الله” تنشر عملية أسر جنديين إسرائيليين

اخبار العراق

تحالف “سائرون” يتهم من اسماهم بـ”الأيادي الخبيثة” بالتسبب بحريق الناصرية

اخر الاخبار

حقائق صادمة عن جسمك لا تدركها

اخبار العراق

الخارجية الاردنية تعزي الحكومة والشعب العراقي بضحايا حريق مستشفى الحسين

اخر الاخبار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يومياً؟

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الامريكية

اخبار العراق

نائب يحمل الحكومة المسؤولية عن فاجعة مستشفى الحسين