ديربي مرتقب بين ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

(المستقلة) تخطى إنتر ميلان عقبة فيورنتينا في دور الـ16 لبطولة كأس إيطاليا، ليضرب موعدا ناريا مع جاره ميلان في ربع النهائي.

وحقق إنتر انتصارا قاتلا بثنائية مقابل هدف على مضيفه فيورنتينا، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، على ملعب “أرتيميو فرانكي” معقل الفيولا.

وسجل أرتورو فيدال هدف إنتر الأول في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما أحرز كريستيان كوامي هدف تعادل فيورنتينا في الدقيقة 57، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو هدف الفوز القاتل للضيوف في الدقيقة 119.

وبهذا يلتقي إنتر مع جاره ميلان، الذي تخطى تورينو بصعوبة في الدور ذاته بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ويقام ديربي ميلانو بين إنتر وميلان على ملعب “سان سيرو” في وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.