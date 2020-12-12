ديربي مدريد.. تعرف على تشكيلتي الفريقين

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(المستقلة) أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ودييجو سيميوني، نظيره في أتلتيكو مدريد، تشكيلتي الفريقين في مباراة الديربي العاصمي.

ويحل أتلتيكو ضيفا على جاره الريال، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

ويحتل أتلتيكو صدارة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد، حامل اللقب، المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفيما يلي نقدم لكم تشكيلتي الريال وأتلتيكو في مباراة الديربي.

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