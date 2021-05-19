ديانا كرزون تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب أحداث فلسطين

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، عن استيائها الشديد من منشورات المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر السوشيال ميديا، وقررت حظره من حساباتها الشخصية كي لا ترى منشوراته مرة أخرى.

ونشرت ديانا صورًا تدل على حظرها لأفيخاي أدرعي عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت قائلةً: “ما بشرفني متابعتك الي.. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر”.

وكانت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون قد أعلنت دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وكتبت سلسلة من التغريدات تساند فيها الفلسطينيين، وتقف إلى جانبهم ضد العدوان الذي تمارسه عليهم قوات الإحتلال الإسرائيلي.