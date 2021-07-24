دولة عربية تسجل 261 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، عن تسجيل 317 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية بفيروس كورونا، بينها 261 في الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن 56 وفاة تم تسجيلها خلال يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية (السبت) وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة.

وبحسب الأرقام الرسمية تماثل للشفاء 3732 شخصا خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء هناك إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن

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