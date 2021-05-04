دولة القانون يتهم الادارة الامريكية بادخال داعش والكيل بمكاليين مع العراق

المستقلة /- اكد ائتلاف دولة القانون، انه رغم المحاولات الأمريكية بإدخال داعش باءت بالفشل امام فتوى المرجعية وتضحيات قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن أميركا تكيل بمكيالين في التعامل مع العراق.

وقالت النائبة عن الائتلاف ضحى الحسيني في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “السلوك الأمريكي يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين تجاه العراق”، مبينة أن “محاولة واشنطن البائسة في ادخال داعش عام ٢٠١٤ لإرجاع قواتها العراق باءت بالفشل امام صمود العراقيين”.

وأضافت الحسيني، أن “الإدارة الأمريكية تحاول التنصل عن الاتفاقية بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام ٢٠١١”، منوهة بأن “أمريكا دائما ما تنحاز الى جانب العدو على حساب شعبنا العراقي التي حقق فيها انتصارات على داعش”.

وكان النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان ابو الجون اعتبر في تصريح سابق لـ/المعلومة/، بقاء القوات الأمريكية في العراق فترة أطول بانه تدخلا سافرا، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي العسكري غير مرحب به.