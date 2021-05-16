دولة القانون : وزير الصحة القادم سيتم ترشيحه من قبل تحالف سائرون

المستقلة /- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، أن وزارة الصحة في حكومة مصطفى الكاظمي هي من حصة تحالف ، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال السعداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، ان “كل وزارة في حكومة مصطفى الكاظمي هي من حصة جهة سياسية، التي اختارت رئيس الحكومة، ووزارة الصحة هي من حصة تحالف سائرون”.

وبين ان “وزير الصحة الجديد، الذي سيكلفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، سيتم ترشيحه من قبل تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، كون الوزارة من حصتهم في الحكومة الحالية”.

وأضاف ان “حكومة مصطفى الكاظمي، شكلت وفق المحاصصة السياسية والطائفية، ولهذا ترشيح وزير الصحة الجديد، سيكون وفق هذه المعادلة، التي على أساسها تم اختيار الكاظمي و كابينته الوزارية”.

ووافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء (4 أيار الجاري)، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى “ابن الخطيب” المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.

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