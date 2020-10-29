دولة القانون تقترح تعديل قانون التقاعد وتشكيل شعبة مختصة في كل وزارة ومؤسسة

المستقلة.. قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي ان كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية تبنت جمع تواقيع اكثر من ٦٠ نائباً لاضافة مقترح بتعديل قانون التقاعد الموحد.

واشار السعداوي الى ان رئاسة البرلمان وافقت على ادراج مقترح التعديل، واحالته الى اللجنة المالية لدراسته، مبينا ان المقترح يقضي بإنشاء شعبة في كل هيئة او مؤسسة او وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تعنى بتنظيم المعاملات التقاعدية لموظفي الجهة المرتبطة بها وترسل الى هيئة التقاعد العامة ليقتصر عملها على اصدار هوية التقاعد فقط.

واكد ان هذا المقترح من شأنه تسهيل معاملات المتقاعدين وانهاء الروتين الذي يستمر لاشهر طوال.

ونوه الى ان مقترح التعديل على القانون لايحمل اي جنبة مالية بل يندرج ضمن الامور التنظيمية والإجرائية بما يسهم في رفع معاناة المراجعين الى هيئة التقاعد العامة.