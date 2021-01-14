دولة القانون تدعو لأنشاء صندوق لاعمار محافظات الوسط والجنوب

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المستقلة /- طالب النائب عن كتلة دولة القانون النيابية منصور البعيجي بأنشاء صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب وتضمينه في قانون الموازنة الاتحادية 2021 ، اسوة بصندوق اعمار المحافظات الغربية المحررة من عصابات داعش الارهابية .

واشار البعيجي ، الى ضرورة تخصيص مبلغ لايقل عن تريليوني دينار يودع في الصندوق لأعمار محافظات الوسط والجنوب التي تعاني اهمالا وتهميشا كبيرا منذ سقوط النظام البائد ولم تنصفها اية من الحكومات المتعاقبة .

واكد ، في بيان صحفي تلقت المستقلة نسخة منة ، ان ” قانون الموازنة العامة لن يمرر داخل مجلس النواب دون انشاء صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب وتضمين قرار 315 “، مبينا ان ” اي مبلغ يودع في صندوق اعمار محافظات الوسط والجنوب يجب ان يوزع حسب الكثافة السكانية للمحافظات كما نص الدستور “.

واوضح ، ان ” تضمين قرار 315 في قانون الموازنة سينصف شريحة كبيرة من ابناء الشعب الذين يعانون الامرين منذ فترة طويلة وهم يخدمون الوطن دون مقابل “، مشيرا الى ان هذه المطالب يجب ان تضمن بالموازنة العامة وبدونها فان قانون الموازنة لن يمرر داخل مجلس النواب “.

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