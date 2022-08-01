دولة القانون : الكاظمي ينفذ مخططاً من اجل ضمان استمراره بالسلطة

المستقلة /- انتقد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي، ممارسات رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية، لافتا الى ان الكاظمي ينفذ مخططاً قد تم اعداده مسبقا بدعم من بعض الأطراف الداخلية ومساندة خارجية من اجل ضمان استمراره بالسلطة.

وقال الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “بعض الأطراف تسعى للإبقاء على الكاظمي في منصبه الحالي وعدم الذهاب باتجاه اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف ان “الكاظمي مستفيد من الدعم الخارجي الاماراتي والخليجي بشكل عام، بعد ان قام بتوقيع بعض الاتفاقيات معهم، وبالتالي فهو مدعوم خارجيا فضلا عن الدعم الداخلي الذي يتلقاه اليوم للبقاء في المنصب وجر البلد نحو التطبيع”.

وبين ان “كل مايحصل اليوم في المنطقة الخضراء يقف خلفه الكاظمي، حيث فتح الأبواب للتظاهرات من اجل الضمان بالبقاء في المنصب، حيث عمد رئيس الوزراء على تنفيذ مخطط قد تم اعداده مسبقا”.