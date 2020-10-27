دوري أبطال أوروبا.. تعرف على نتائج الثلاثاء

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسدل الستار، مساء الثلاثاء، على منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الذي شهدت تحقيق عدة نتائج مثيرة.

ونستعرض لكم في الآتي نتائج مباريات الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وترتيب المجموعات بعدها.

نتائج المجموعة الأولى:

لوكوموتيف موسكو 1 × بايرن ميونيخ

أتلتيكو مدريد 3 × سالزبورج 2

ترتيب المجموعة الأولى:

1- بايرن 6 نقاط

2- أتلتيكو 3 نقاط

3- لوكوموتيف نقطة واحدة

4- سالزبورج نقطة واحدة

نتائج المجموعة الثانية:

شاختار 0 × إنتر ميلان 0

بروسيا مونشنجلادباخ 2 × ريال مدريد 2

ترتيب المجموعة الثانية:

1- شاختار 4 نقاط

2- إنتر ميلان نقطتين

3- جلادباخ نقطتين

4- ريال مدريد نقطة واحدة

نتائج المجموعة الثالثة:

أولمبيك مارسيليا 0 × مانشستر سيتي 3

بورتو 2 × أولمبياكوس 0

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- مانشستر سيتي 6 نقاط

2- بورتو 3 نقاط

3- أولمبياكوس 3 نقاط

4- مارسيليا 0 نقاط

نتائج المجموعة الرابعة:

ليفربول 2 × ميتلاند 0

أتالانتا 2 × أياكس 2

ترتيب المجموعة الرابعة:

1- ليفربول 6 نقاط

2- أتالانتا 4 نقاط

3- أياكس نقطة واحدة

4- ميتلاند 0 نقاط