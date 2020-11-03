دوري أبطال أوروبا.. بايرن يسحق سالزبورج بسداسية

(المستقلة) حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على سالزبورج بنتيجة 6-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سداسية بايرن جاءت عن طريق روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، وراسموس كريستينسن بالخطأ في مرماه، وجيروم بواتينج، وليروي ساني، ولوكاس هيرنانديز، في الدقائق 21، 44، 79، 83، 88 و92.

وبات ليفاندوفسكي رابع لاعب يسجل 70 هدفا أو أكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وراؤول جونزاليس.

في المقابل أحرز ميرجيم بيريشا وماسايا أوكوجاوا هدفي سالزبورج في الدقيقتين 4 و66.

وبهذه النتيجة، حقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة بفوزه في كافة مبارياته، ليعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تذيل سالزبورج الترتيب بنقطة واحدة.