دوري أبطال أفريقيا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء مجددا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل لقاء الزمالك المصري وضيفه الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر إقامة اللقاء يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري باستاد القاهرة، وتم تأجيله بسبب ظروف إصابات كورونا بين لاعبي الرجاء، وتأجل اللقاء لمدة أسبوع ليقام مطلع نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى تأجيل اللقاء إلى 4 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، إلا أن الكاف أكد في بيانه الصادر اليوم الخميس، أنه تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لأجل غير مسمى، للحفاظ على أرواح اللاعبين.

وقال الكاف في بيانه: “تم تأجيل الموعد السابق المقرر يوم 6 نوفمبر/تشرين ثان في مصر، بناء على طلب السلطات المصرية، وسيتم بحث أفضل موعد ممكن وفقا للتقويم ولأصحاب المصالح المشتركة بالبطولة”.

يذكر أن مباراة الذهاب في المغرب انتهت بفوز الزمالك على الرجاء بهدف دون رد.