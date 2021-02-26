دورتموند يعرقل مساعي ريال مدريد لضم هالاند

المستقلة/- وجه نادي بروسيا دورتموند صدمة قوية إلى ريال مدريد، بشأن ضم النرويجي إيرلينج هالاند، في الصيف المقبل.

ولفت هالاند الأنظار بعد المستوى المميز الذي قدمه في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني مع دورتموند.

وقال ميشيل زورك، مدير دورتموند، في تصريحات لمجلة “كيكر” الألمانية: “هالاند لا يستطيع، ولا يريد ولن يقوم بتغيير ناديه في الصيف”.

وأتم تصريحاته في هذا الصدد قائلا: “نحن سعداء بوجود إيرلينج هنا، لأنه سجل المزيد من الأهداف في المباريات القليلة الماضية وأكد تركيزه ودوره معنا، لا يزال لديه عقدا مع دورتموند حتى عام 2024”.

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