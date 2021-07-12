دورتموند يعرقل مساعي تشيلسي لضم هالاند

المستقلة/- تسعى إدارة نادي تشيلسي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرا بعزم النادي اللندني على فتح خزائنه من أجل الظفر بتوقيع صاحب الـ20 عاما مقابل 175 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا.

رغم ذلك، استبعدت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” موافقة مسؤولي دورتموند على بيع الدولي النرويجي هذا الصيف، وذلك بعدما تخلى النادي عن مهاجمه الإنجليزي جادون سانشو لصالح مانشستر يونايتد.

ولا تريد إدارة النادي الألماني التخلي عن نجمي الفريق في آن واحد، مما سيقطع طريق البلوز نحو هالاند، ليتحتم عليه محاولة ضمه في وقت لاحق.

ويرتبط هالاند بعقد مع أسود الفيستيفال حتى صيف 2024، لكنه يتضمن شرطا جزائيا يقضي بإمكانية رحيله عن ملعب سيجنال إيدونا بارك بنهاية الموسم المقبل مقابل حوالي 75 مليون يورو.