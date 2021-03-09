دورتموند ضد إشبيلية.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي بروسيا دورتموند ضد إشبيلية، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب في ملعب إشبيلية انتهت بفوز دورتموند 3-2، ما يجعل الفريق الألماني المرشح الأوفر حظا للتأهل إلى ربع النهائي من تلك المواجهة.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة دورتموند ضد إشبيلية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة دورتموند ضد إشبيلية

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة دورتموند ضد إشبيلية

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports Premium 2

التشكيل المتوقع لمباراة دورتموند ضد إشبيلية