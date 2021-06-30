دعوة منتخب أوروبي للمشاركة في افتتاح ملعب المدينة

المستقلة/- غادر وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال إلى مدينة سانت بطرسبورغ ، وسيوجه الدعوة للمنتخب الروسي للمشاركة في افتتاح ملعب المدينة الدولي.

درجال غادر إلى روسيا بدعوة من رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم ألكسندر ديوكوف لحضور مباراة ربع نهائي أمم أوروبا بين إسبانيا وسويسرا.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مهم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بين درجال وديوكوف لتفعيل أطر التعاون الرياضي بين الجانبين.

الاجتماع سيشهد توجيه الدعوة الرسمية للمنتخب الروسي لزيارة بغداد لملاقاة منتخبنا الوطني في افتتاح ملعب المدينة الدولي.

ويتم افتتاح ملعب المدينة الدولي نهاية شهر يوليو/تموز أو بداية شهر أغسطس/آب المقبل.

وتم الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم للتواجد في افتتاح ملعب المدينة الدولي.