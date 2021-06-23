دعوة رسمية لكاظم الساهر للغناء في العراق بعد غياب ربع قرن

المستقلة/- منى شعلان/ وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، دعوة رسمية للقيصر كاظم الساهر، للمشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “دعوة الوزير جاءت بناء على استقباله وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبه بمقر الوزارة الأسبوع الماضي، إذ نوقش حضور الساهر حفل افتتاح أو ختام البطولة”.

وأضافت، أن “الساهر يمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونه رمزا وطنيا نفتخر به”.

وأشارت إلى أن “مواقف الساهر الوطنية النبيلة تؤكد أنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة”.

وفي حال موافقة الساهر، فأنه سيغني لأول مرة في العراق، منذ 24 عاما، أي نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.

يذكر أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم في طبعتها الخامسة والعشرين، ستتنافس فيها منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلا عن منتخبي العراق واليمن.

وستكون هذه هي المرة الثانية، التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد الاستضافة الأولى العام 1979، للبطولة في نسختها الخامسة في العاصمة بغداد، والتي توج بلقبها آنذاك المنتخب العراقي.

 

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