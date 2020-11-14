دعوات لنزع أسلحة الميليشيات في ديالى

المستقلة /- دعا خبير أمني عراقي إلى إطلاق حملة عسكرية كبرى لنزع أسلحة الميليشيات والفصائل المسلحة في محافظة ديالى، لوقف الانهيار الأمني الذي تشهده المحافظة.

وقال الخبير والباحث الأمني محمد معتز في حديث لوكالة يقين إن ملف ديالى يشهد الكثير من التعقيد وأن هناك جماعات مسلحة تسيطر بشكل كامل على بعض المناطق وهناك من يرى انها لا تخضع لسيطرة الدولة بشكل كامل.

وأضاف معتز: أن هذا الامر لا تتحمله الحكومة الحالية لان المعالجات السابقة لم تكن بحجم هذه الجماعات، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك حملة كبيرة على غرار ما اطلقتها الحكومة في البصرة على ان تكون بشكل أوسع وتستهدف الجميع من اجل تجريد المدينة من السلاح.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الجمعة مقتل عنصر أمني وإصابة آخرين في انفجار استهدف دورية للشرطة شرقي محافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية.

وقالت الخلية في بيان إن منتسبا أمنيا قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لفوج طوارئ ديالى الثامن خلال إحدى مهماته الأمنية في ناحية أبي صيدا، وأضاف البيان أن المنطقة ذاتها شهدت اغتيال مدرس، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وشهدت ديالى خلال الشهر الجاري سلسلة هجمات بدوافع طائفية راح ضحيتها مدنيون، بينها هجوم مزدوج بدراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة وقع في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل ثلاث سيدات في الأقل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في منطقة العبارة