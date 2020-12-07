دريد لحام يرد على شائعة وفاته بفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ، أنباء تفيد بوفاة الفنان السوري دريد لحام ، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الحزن لجمهوره.

ومن جانبه لم يعلق دريد لحام ، على تلك الشائعة ، بل تجاهلها تماماً ، وعلى طريقته الخاصة ، اختار أن يظهر بنفسه عبر مقطع فيديو له ، دون التحدث عن الأمر ، وكأنه يرد على شائعة وفاته ، وينفي ما تم تداوله ، بطريقة غير مباشرة.

حيث نشر الصحفى اللبناني ربيع الهنيدي ، مقطع فيديو ، يجمعه بالفنان السورى دريد لحام ، وهو يوجه رسالة تهنئة للفنانة المصرية شريهان ، بمناسبة عيد ميلادها الـ56، أمس الأحد.

وقال دريد لحام ، فى رسالته إلى شريهان من خلال الفيديو الذي نشره الهنيدي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام: “كثير مشتاق لك ولا أنسى الأربع، خمس أيام، التي قضيتيها عندنا في المنزل، يا ريت نرجع نشوفك عندنا أو تشوفينا عندك ما بتفرق”.

كما علق ربيع الهنيدي على الفيديو قائلا:”دريد لحام وزوجته هالة بيطار استضافا شريهان في منزلهما عند زيارتها العاصمة السورية دمشق في ثمانينيات القرن الماضي، واليوم في 2020 مع احتفال شريهان بعيد ميلادها، أحب “أبو ثائر” أن يوجه لها رسالة حصريا من خلال حسابه”.

كما أعربت ديمة لحام ، ابنة الفنان دريد لحام ، عن إستيائها من الأمر، مشيرة إلى أنه من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطوله وعائلته ومحبيه .

وأكدت على أن والدها بصحة جيدة ولم يعد يهتم بهذه النوعية من الأخبار فهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات عن وفاته .