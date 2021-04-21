درجال يعد بنسخة استثنائية من بطولة كأس الخليج

المستقلة/- يقوم وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، بدءا من غد الخميس، بجولة في عدد من دول الخليج، لحشد الدعم لملف البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25.

وعن ذلك، قال درجال في تصريحات صحفية: “الانطلاقة ستكون من الكويت، وسنعمل على إيضاح الكثير من النقاط للأشقاء في الاتحادات الخليجية”.

وتابع: “الوفد سيضم محافظ البصرة، أسعد العيداني، ورئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، وأمين سر التطبيعية، محمد فرحان”.

وواصل الوزير: “الزيارة ستتضمن كل الدول الخليجية، باستثناء المملكة العربية السعودية، لكون الوقت الذي خصصناه للزيارة، يتوافق مع سفر الأخوة بالاتحاد السعودي، وبالتالي تعذر اللقاء.. لكننا نتواصل معهم، وهم من الداعمين بقوة لملف البصرة”.

وأردف: “دول كأس الخليج أكدت مرارا وتكرارا دعمها لملف البصرة، ونحن نعد الجميع بنسخة استثنائية وناجحة بامتياز، تدعمها الحكومة العراقية بقوة”.

وأتم: “ملتزمون بمواعيد إكمال جميع الملاحظات، التي دونتها اللجنة التفتيشية التي زارت البصرة مؤخرا، ونتابع بشكل شخصي تقدم العمل في ملعب الميناء.. كما ستكون هناك عملية تطوير لملعب الفيحاء، ببناء مقصورة رئيسية وفق المواصفات العالمية”.