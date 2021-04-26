درجال يعد بتلبية كافة متطلبات “خليجي 25”

المستقلة/- أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، اليوم الاثنين، أن جميع متطلبات إقامة بطولة خليجي 25 لكرة القدم ستكون جاهزة.

وجاء في تقرير الزيارة التفقدية لفريق تفتيش اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى مدينة البصرة للإطلاع على استعدادات استضافة بطولة خليجي 25، أنه “خلال زيارة المباني الثمانية التقى فريق العمل بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الذي نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء والحكومة العراقية، وتطرق خلال اللقاء إلى خطة العراق لتطوير مدينة البصرة بشكل عام من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية”.

وقال درجال، بحسب التقرير، إن “جميع المتطلبات الخاصة بإقامة البطولة ستكون جاهزة”، مشيراً إلى “حرص العراق على استضافة بطولة خليجي 25 وتأكيد القدرة على ذلك، ولو كان غير قادر لما تقدم بطلب الاستضافة”.

وأضاف، أنه “لولا دعم الدول الخليجية واليمن لملف استضافة العراق لبطولة خليجي 25، لما كان العراق ليخطو هذه الخطوات المتقدمة في التجهيز للبطولة”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بتشكيل فريق عمل لتهيئة كافة مستلزمات استضافة خليجي 25، فيما أكد حرص حكومته على استضافة النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.