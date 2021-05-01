درجال: قادرون على إنجاح خليجي البصرة

المستقلة/- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، قدرة العراق على إنجاح وتنظيم بطولة كأس الخليج المقبلة والمقررة إقامتها في محافظة البصرة.

وقال بيان نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم: “عقد رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم، بهدف توضيح حيثيات زيارة الوفد العراقي لدول الخليج قبيل التصويت على منح العراق حق استضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة الخليج”.

وشدد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، على “أهمية التعاون والتكاتف لإظهار خليجي 25 الذي ستقام ب‍البصرة بأحلى صورة من كل النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية والتسويقية”، مؤكدا “لدينا القدرة على النجاح وتنظيم البطولة التي تعد استحقاقا للعراق، وعلينا التفكير بتوفير مستلزمات نجاحها وتذليل المعوقات كافة”.

وقدم وزير الشباب، شكره الجزيل لرؤساء الاتحادات الخليجية على “دعمهم الواسع للعراق بعد احتضانه خليجي 25، وسعيهم لرفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية”.

 

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