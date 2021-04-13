درجال: حسم ملف “خليجي 25” في هذا الموعد

درجال: حسم ملف “خليجي 25” في هذا الموعد

المستقلة/- كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، عن الموعد الذي ستتخذ فيه اللجنة الخليجية قرارها النهائي بشأن بطولة “خليجي 25”.

وقال درجال في مؤتمر صحفي إن “اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن بطولة (خليجي 25) في يوم 26 أبريل/نيسان الحالي”.

وأضاف: “الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليجي 25 “.

وتابع: “الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 يوليو/أيلول المقبل”.

وأتم: “نسقنا مع وزارة الصحة لإقامة جدول خاص بإعطاء الرياضيين لقاح كورونا”.