درجال.. الفوز بكأس الخليج سيكون أغلى هدية تقدم للشعب العراقي

المستقلة/- قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إن تتويج المنتخب الوطني بكأس الخليج سيكون أغلى هدية تقدم للشعب العراقي.

وقال درجال في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، “ستكون هنالك استعدادات جيدة للمباراة الختامية يوم الخميس المقبل، وهدفنا انجاح البطولة لاخر يوم منها”، مبينا “لقد تم التهيئة لاقامة احتفالية تتناسب مع الحدث لكنها لن تكن بمستوى احتفالية الافتتاح اسوة بكل البطولات التي تقام بمختلف دول العالم”.

واشار الى ان “هدفنا الاول والاخير هو اسعاد الجماهير العراقية الوفية من خلال التتويج بلقب خليجي 25 وان ذلك التتويج هو ابسط هدية نقدمها للشعب العراقي من موقعنا كقائمين على الكرة العراقية”.

واكد ان “هنالك تكريماً على مستوى عال من رئيس الوزراء للمنتخب في حال الفوز في المباراة الاخيرة على عمان ورفع كأس الخليج، مبينا ان “الاتحاد سبق وان قام بتكريم المنتخب قبل تأهله لدور نصف النهائي للبطولة الحالية لكن اعتقد ان التكريم الاغلى للاعبين هو إسعاد ملايين الجماهير العراقية التي تنتظر الفرحة من خلال التتويج”.

وكان منتخبا العراق وعمان تأهلا للمباراة الختامية لبطولة خليجي 25 الجارية حاليا في البصرة وسيحتضن ملعب جذع النخلة المواجهة الحاسمة بين المنتخبين بعد غد الخميس.