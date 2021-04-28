درجال: افتتاح ملعب الحبيبية سيشهد ملحمة كروية

المستقلة/- أكد وزير الشباب والرياضة عدنان رجال أن افتتاح ملعب الحبيبية سيشهد ملحمة كروية بين تشكيل من نجوم الفرق العربية والمنتخب العراقي فضلا عن فقرات أخرى مميزة تليق بسمعة البلد وتاريخه .

جاء ذلك عقب وصول السيد الوزير والوفد المرافق له اليوم الأربعاء 29-4-2021، أرض مطار بغداد الدولي عقب جولة خليجية، أثمرت عن إقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي حقّ العراق في استضافة بطولة كأس خليجي 25 في البصرة .

وقال درجال إن اليوم الأخير من جولته الخليجية شهد اجتماعا مطولا مع السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الذي وعد بحضور حفل افتتاح ملعب المدينة في الحبيبية.

وعبّر درجال عن رغبته التامة برفع الحظر كليا عن الملاعب العراقية، لا سيما في ظل رفع الحظر عن ملاعب أربيل والبصرة وكربلاء .

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