دراما رمضان 2021.. محمد رمضان يجسد شخصية صعيدى فى مسلسل “موسى”

المستقلة/ منى شعلان/ تعاقد النجم المصري محمد رمضان ، منذ عدة أشهر ، علي بطولة مسلسل ” موسى” ومن المقرر عرضه فى دراما رمضان 2021 ، وتشاركه البطولة الفنانة المصرية سمية الخشاب ، بعد غياب 3 سنوات عن الدراما التليفزيونية.

كما يشارك فى مسلسل “موسى” باسم سمرة و شيرين رضا وصبري فوزا و ياسمين رئيس، وتجرى شركة سينرجى إبرام باقى التعاقدات حاليا، حيث يعاين مخرج العمل أماكن التصوير، فضلا عن التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويعتمد المسلسل على الإثارة التشويق ، ويدور حول شخصية موسى ، رجل قاطع طريق يسانده مجموعة من الأشرار، في تناول جديد لشخصية خط الصعيد ، ومن انتاج شركة سينرجى، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان ، قد شارك فى الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “البرنس”، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.