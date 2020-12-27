دراما رمضان 2021.. تفاصيل مسلسل “الطاووس” لـ جمال سليمان

المستقلة/ منى شعلان/ ينشغل الفنان السوري جمال سليمان، فى الوقت الحالى بتصوير مشاهده فى المسلسل المصرى”الطاووس” ، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

ويجسد الفنان جمال سليمان خلال أحداث العمل، دور محامي مخضرم ، يتولي قضية للدفاع فيها لكنه سرعان ما يقتنع بالقضية ويدافع فيها بكل عواطفه دون النظر عن أي مقابل مادي وكل ما يهمه في الأمر إثبات براءة موكله.

مسلسل “الطاووس” تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك بالبطولة الفنان السوري جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ، ومن سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما بدأ جمال سليمان ، تصوير دوره في الفيلم المصرى “الكاهن” ، ويشارك في بطولته إياد نصار ، درة ،محمود حميدة ، فتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف محمد ناير واخراج عثمان أبو لبن.

وتدور أحداث فيلم ” الكاهن” حول رجل أعمال يمتلك مجموعة إعلامية تضم قنوات فضائية وصحفا ومواقع إلكترونية، وتنقلب الأحداث بشكل غير متوقع مع التشويق والإثارة والرعب أيضًا.

وكان أخر الأعمال التي شارك فيها الفنان جمال سليمان بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الحرملك”، والجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”، كما شارك في رمضان 2019 بمسلسل “زي الشمس”.