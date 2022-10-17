دراسة : يمكن التنبؤ بطول الطفل من خلال تحليل الحمض النووي

المستقلة/- كشفت دراسة جديدة أنه يمكن التنبؤ بطول الطفل من خلال تحليل الحمض النووي، وقال العلماء إن الحمض النووي مؤشر أفضل من طول الوالدين للتنبؤ بطول الطفل، بحسب جريدة “دايلي ميل” البريطانية.

واستخدم العلماء أكبر تحليل جيني للحمض النووي لأكثر من خمسة ملايين شخص من 281 دراسة، قال الدكتور لويك ينجو، من جامعة كوينزلاند بأستراليا: “تحدد العوامل الوراثية 80٪ من فروق الطول بين الناس.”

وأضاف أن الحمض النووي يساعد فى التنبؤ بطول الطفل بشكل أكثر دقة من أي وقت مضى.

حاليًا، من الأفضل توقع ارتفاع الطفل باستخدام متوسط ارتفاع والديهما البيولوجي، ولكن باستخدام هذه البيانات الجينية، سيتمكن أطباء الأطفال من الحصول على تقدير أفضل.

قالت الدكتورة إيريني مارولي، المؤلف الأول المشارك للدراسة والمحاضر الأول في علم الأحياء الحسابي في جامعة كوين ماري بلندن: ” لقد حققنا إنجازًا في دراسة الحمض النووي لأكثر من خمسة ملايين شخص والذي كان يعتبر على نطاق واسع مستحيلًا حتى وقت قريب.

تعد الدراسات الجينومية ثورية وقد تحمل مفتاح حل العديد من التحديات الصحية العالمية .

وفقًا للبحث، يتم تحديد طول البالغين غالبًا من خلال المعلومات المشفرة في حمضنا النووي.

واقترح العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الطول المتوقع وراثيًا، والذي قد يساعد بعد ذلك في تشخيص الأمراض الخفية أو الحالات التي قد تعوق نموهم أو تؤثر على صحتهم.

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