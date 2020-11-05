دراسة .. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب الاكتئاب والوحدة

المستقلة … كشفت دراسة جديدة حول كيف يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أن تؤثر بشكل كبير على صحتك العقلية.

ففي الولايات المتحدة اليوم ، ما يقرب من 77 في المائة من جميع الأمريكيين لديهم حساب واحد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ربطت الدراسات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاكتئاب والقلق وضعف جودة النوم وانخفاض احترام الذات وعدم الانتباه وفرط النشاط – غالبًا لدى المراهقين.

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شملت الدراسة 143 طالبًا من جامعة بنسلفانيا. تم توزيعهم بشكل عشوائي على مجموعتين: مجموعة ستواصل عاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي كالمعتاد أو مجموعة من شأنها أن تحد بشكل كبير من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

قال جوردين يونج مؤلف الورقة و من كبار المحاضرين في جامعة بنسلفانيا، أحد المشاركين في الدراسة: “ما وجدناه بشكل عام هو أنك إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل ، فأنت في الواقع أقل اكتئابًا وأقل وحدة ، مما يعني أن انخفاض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو ما يسبب هذا التحول النوعي في رفاهيتك”.

من أجل الحفاظ على هذه الظروف التجريبية ، نظر الباحثون في بيانات استخدام الهاتف ، والتي وثقت مقدار الوقت الذي تم قضاؤه في استخدام كل تطبيق في اليوم. كان على جميع المشاركين في الدراسة استخدام أجهزة iPhone.

بعدها كانت النتائج واضحة: المجموعة التي استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اقل، كان لها نتائج صحية عقلية أفضل.