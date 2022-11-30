دراسة : نظام غذائي يحمي الرجال من سرطان خطير إذا التزموا به

المستقلة /- توصلت دراسة إلى أن الرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بأكثر من الخمس.

وتم تضمين النساء أيضا في البحث، لكن لم يتم الكشف عن أي صلة بين تناول الكثير من الأطعمة النباتية وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine نحو 79952 رجلا و93475 امرأة في سن الستين في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للدراسة، سُئل الأشخاص عن عدد المرات التي تناولوا فيها أطعمة معينة وشربوا من قائمة تضم أكثر من 180 عنصرا.

وتم تصنيف المجموعات الغذائية على أنها أطعمة نباتية صحية (حبوب كاملة وفواكه وخضروات وزيوت نباتية ومكسرات وبقوليات مثل العدس والحمص، والشاي والقهوة)، وأطعمة نباتية أقل صحة (حبوب مكررة وعصائر فواكه وبطاطس وسكريات مضافة) وأطعمة حيوانية (الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك أو المأكولات البحرية واللحوم).

وفي المتوسط ​​، كان الرجال يبلغون من العمر 60 عاما في بداية الدراسة بينما كانت النساء تبلغن من العمر 59 عاما.

وقال الباحث جيهي كيم، من جامعة كيونغ هي بكوريا الجنوبية: “سرطان القولون والمستقيم (الأمعاء) هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في جميع أنحاء العالم، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مدى الحياة هو واحد من كل 23 للرجال وواحد من كل 25 للنساء. نتوقع أن تسهم مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار والحبوب الكاملة في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء عن طريق كبح الالتهاب المزمن الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان”.. ونظرا لأن الرجال يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم من النساء، فإننا نقترح أن هذا يمكن أن يساعد في تفسير سبب ارتباط تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال وليس النساء.

وقال الفريق إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الاختلافات بين الأعراق.

وقالت الدكتورة هيلين كروكر، رئيسة قسم تفسير الأبحاث في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: “نرحب بهذا البحث الذي يضيف إلى دليلنا على أن تناول الخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. نوصي أيضا بأن يحد الأشخاص من كمية اللحوم الحمراء التي يأكلونها وتجنب اللحوم المصنعة تماما”. ومن المثير للاهتمام في هذه الورقة أن النظم الغذائية النباتية كانت مرتبطة فقط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى الرجال. من المتوقع أن يكون أحد أسباب ذلك هو أن الرجال بشكل عام يتناولون كميات أقل من الأطعمة النباتية ويتناولون كميات أكبر من الأطعمة الحيوانية مقارنة بالنساء.