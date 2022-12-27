دراسة : تشابه أعراض انفصام الشخصية عند المراهقين والبالغين

المستقلة/- كشفت الدراسة التي قادها باحثون إسبان نوعا من التعلم الآلي يسمى الشبكة العصبية التلافيفية ، للعثور على تشوهات في بصمات أصابع الأشخاص المعروف أنهم مصابون بالفصام، والتي لم تكن موجودة في الأشخاص غير المصابين بهذا المرض.وذلك وفقا لما نشره موقع نيويورك بوست.

فصام هو اضطراب عقلي خطير يفسر فيه الناس الواقع بشكل غير طبيعي. ويسبب مزيجا من الهلوسة ،والأوهام ،والاضطرابات الخطيرة في الفكر والسلوك، ما يضعف الوظائف اليومية.

وبحسب مؤسسة “مايو كلينك”، فإن أعراض انفصام الشخصية عند المراهقين تشبه أعراضه عند البالغين، إلا أن من الصعب ملاحظته لكون الأعراض المبكرة لهذا الاضطراب النفسي عند المراهقين تشبه تصرفات المراهقين المعتادة في هذه المرحلة العمرية.لكن الدراسة جديدة كشفت أن صور بصمات الأصابع قد تنبئ بالفصام.

كما اشارت نتائج الدراسة التي أجرها الباحثون إلى أن بصمات الأصابع هي مصادر قيمة لتشخيص الذهان غير العاطفي ،وأن الشبكات العصبية التلافيفية هي أداة مجدية لتحقيق هذا الهدف”.

وتعرف علماء الطب النفسي الانفصام ،بأنه اضطراب مزاجي مصحوب بأوهام ،أو هلوسات، وهو أمر شائع في الاضطرابات الفصامية العاطفية، أو أشكال الاكتئاب.

كانت بصمات الأصابع كمؤشرات لمرض انفصام الشخصية موضوع العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة. وتأتي الدراسة الحديثة بعد فترة وجيزة من إعلان العلماء عن الأساس الجيني المحتمل الذي يربط بين الفصام والاضطراب الثنائي القطب، وهي حالة صحية عقلية تسبب تقلبات مزاجية حادة.

فقد تظل صور بصمات الأصابع ذات قيمة، خاصة إذا تم دمجها مع مصادر أخرى للمعلومات أظهرت بالفعل بعض القدرة التنبؤية في مرض انفصام الشخصية مثل علم الوراثة وبيانات تصوير الدماغ”.