دراسة : ارتباط كبير بين خطر فيروس كورونا وبين خطر الإصابة بالتهاب الوريد

المستقلة/-كشفت دراسة جديدة من جامعة كوين ماري بلندن، عن أن هناك ارتباطا كبيرا بين خطر فيروس كورونا وبين خطر الإصابة بالتهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري، ووجدت الدراسة أن مضاعفات كورونا قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من مخاطر وراثية لتجلط الدم بشكل أكبر من غيرهم، وفقا لتقرير موقع “healthsite”.

أبلغ العلماء عن زيادة بنسبة 11 % في مخاطر الالتهاب

التهاب الوريد الخثاري يحدث نتيجة عملية التهابية تؤدي إلى تكوين جلطة دموية وانسداد واحد أو أكثر من الأوردة، وهذا عادة ما يؤثر على الساقين. فيما يلي النقاط الرئيسية:

يزداد خطر الإصابة بالتهاب الوريد والتهاب الوريد الخثاري بنسبة 11% تقريبًا لدى هؤلاء الأشخاص.

كان لدى الأشخاص زيادة بنسبة 10% في خطر الإصابة بجلطات دموية في الساق.

يرتفع خطر الإصابة بجلطات دموية في الرئتين بنسبة 12 %.

للوصول إلى الاستنتاج، أجرى الباحثون دراسة لما يصل إلى 400 ألف فرد من أصل أوروبي.

الصفات التي تزيد من خطر تجلط الدم

وجد الباحثون أيضًا أن القابلية العامة للإصابة بكورونا تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم في الساقين والرئتين، وهذه تزيد معدلات الوفيات بشكل كبير. بخلاف ذلك، أنشأوا أيضًا روابط ذات سمات معينة وشملت هذه ما يلي:

زيادة عدد الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا مهمًا في العدوى الفيروسية ، والجلطات الدموية ، ونقص الصفيحات.

انخفاض عدد الصفائح الدموية، وهو شائع في الحالات الشديدة من عدوى كورونا.

ضعف وظائف الرئة، وهو سبب مهم للوفاة ودخول المستشفى.

-السمنة والدهون الحشوية عالية.

يأمل الباحثون أن تساعد نتائج هذه الدراسة في تحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية لكنهم يقولون أيضًا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطوير فهم أفضل للقيمة البيولوجية والسريرية لنتائج هذه الدراسة وهذا يشمل المضاعفات طويلة المدى بعد الإصابة.