دبي تتصدر المركز الأول عربيا في أهم المراكز المالية العالمية

المستقلة/-تصدرت دبي المركز الأول عربيا والـ19 عالميافي مؤشر أهم المراكز المالية العالمية الصادر عن مؤسسة Z / Yen بالتعاون مع معهد التنمية الصيني.، حيث حصلت على 710 درجات في التصنيف، لكنها ترتيبها تراجع مركزين مقارنة بالمؤشر الماضي.

وفي المركز الثاني عربيا جاءت أبوظبي، والمركز الـ38 عالميا بعد حصولها على 675 درجة، وهي أيضا تراجعت 5 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.

ثم حلت كازابلانكا (الدار البيضاء) المغربية في المركز الثالث عربيا، والـ 53 عالميا بحصولها على 632 درجة، وهي تراجعت 7 مراكز على الترتيب العالمي.

وفي المركز الرابع عربيا، جاءت الدوحة التي صعدت مركزا واحدا في ترتيبها العالمي إلى 55، بحصولها على 632 درجة.

وفي المركز الخامس عربيا، جاءت البحرين التي صعدت 15 مركزا دفعة واحدة في ترتيبها العالمي إلى 68، بحصولها على 596 درجة.

وفي المركز السادس عربيا، جاءت الكويت التي صعدت 20 مركزا في ترتيبها العالمي إلى 82، بحصولها على 581 درجة.

وسابعا، حلت الرياض السعودية بعد أن قفزت مركزين عالميا إلى الترتيب 105، وحصدت 541 درجة.

وشهدت القائمة العالمية ثبات المدن الثلاثة الأولى، حيث احتلت نيويورك الصدارة بـ764 درجة، تلتها لندن في المركز الثاني بـ743 درجة، ثم في المركز الثالث شنغهاي بـ 742 درجة.